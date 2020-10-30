В больнице Ростова после смерти главврача назначили нового руководителя

Ваган Саркисян (Фото: etorostov / VK)

Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи № 2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону, где ранее наблюдались проблемы с медицинским кислородом. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Профессиональную деятельность он начал в 1986 году врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы. С 1987 по 1990 год Саркисян работал врачом-хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Дубовской центральной районной больницы. Позднее работал в ростовской больнице № 2 сначала хирургом по экстренной помощи, а потом заведующим отделением.

21 октября местное издание 161.ru со ссылкой на источник в региональном минздраве и двух врачей, работающих в красной зоне городской больницы № 20, сообщило, что несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.

При этом в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону заявили, что 12 октября в больнице № 20 умерли 13 человек, из них пятеро одновременно. Причину их смерти планируют установить по итогам проведения патологоанатомической экспертизы.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком данные о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах. Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору по Ростовской области провести проверку по данному инциденту.

26 октября в пресс-службе заксобрания Ростовской области сообщили, что главврач больницы № 20 Юрий Дронов скончался. По данным источника «РБК Ростов-на-Дону», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.