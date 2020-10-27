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Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку на фоне скандала с ИВЛ

Александр Блотницкий
Александр Блотницкий (Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости)

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская освобождена от должности, соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Там отметили, что Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы минздрава стал замминистра по лечебной работе Александр Крат, уточняет РБК — Ростов-на-Дону.

В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Свой пост также покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Как отмечает портал DonDay.ru, это произошло через день после того, как она вышла на работу из отпуска. Исполняющей обязанности назначена заместитель Левицкой, руководитель отдела организации медицинской помощи взрослому населению Ольга Барладян.

Информация об отставке Быковской и Левицкой появилась на фоне скандала вокруг ростовской городской больницы № 20. На прошлой неделе местное издание 161.ru  сообщило, что в медучреждении умерли 13 пациентов с коронавирусом. По данным источников, они задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.

Главврач больницы умер после скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ
Общество
Дронов Юрий

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком данные о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах. В городском управлении здравоохранения подтвердили смерть 13 человек, но указали, что причина смерти еще только устанавливается. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору по Ростовской области провести проверку.

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