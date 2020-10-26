Главврач больницы умер после скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

Дронов возглавлял одну из основных клиник региона, где принимали больных с COVID-19. На прошлой неделе местные СМИ писали о смерти 13 пациентов на ИВЛ от нехватки кислорода, власти называли это фейком

Дронов Юрий (Фото: zsro.ru)

В Ростове-на-Дону ушел из жизни депутат регионального законодательного собрания и главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Ростовской области.

По данным источника «РБК Ростов», причиной смерти 59-летнего депутата стала коронавирусная инфекция. О том, что Дронов лечился от COVID-19, сообщает 161.ru. По информации издания, в последнее время он шел на поправку, обходился минимальной кислородной поддержкой.

«Факт смерти подтверждаем. Он умер сегодня утром в областной больнице № 2. От чего именно умер, пока сказать не получится: надо дождаться диагноза», — заявили РБК в пресс-службе больницы.

Как сообщил в Facebook спикер Ростовской областной думы Александр Ищенко, больница № 20, которую возглавлял Дронов, стала одним из основных медучреждений, где лечились пациенты с COVID-19.

«Спасая жизни людей, Юрий Иванович не уберег себя. Так, к сожалению, бывает с настоящими людьми, верными профессии, долгу и присяге», — написал Ищенко.