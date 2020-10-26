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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы умер после скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

Дронов возглавлял одну из основных клиник региона, где принимали больных с COVID-19. На прошлой неделе местные СМИ писали о смерти 13 пациентов на ИВЛ от нехватки кислорода, власти называли это фейком
Дронов Юрий
Дронов Юрий (Фото: zsro.ru)

В Ростове-на-Дону ушел из жизни депутат регионального законодательного собрания и главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Ростовской области. 

По данным источника «РБК Ростов», причиной смерти 59-летнего депутата стала коронавирусная инфекция. О том, что Дронов лечился от COVID-19, сообщает 161.ru. По информации издания, в последнее время он шел на поправку, обходился минимальной кислородной поддержкой.

«Факт смерти подтверждаем. Он умер сегодня утром в областной больнице № 2. От чего именно умер, пока сказать не получится: надо дождаться диагноза», — заявили РБК в пресс-службе больницы.

Как сообщил в Facebook спикер Ростовской областной думы Александр Ищенко, больница № 20, которую возглавлял Дронов, стала одним из основных медучреждений, где лечились пациенты с COVID-19.

«Спасая жизни людей, Юрий Иванович не уберег себя. Так, к сожалению, бывает с настоящими людьми, верными профессии, долгу и присяге», — написал Ищенко.

В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В местном парламенте депутат заседал в течение двух созывов. Он занимал должность заместителя председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.

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Дронов окончил Ростовский государственный медицинский институт, после чего в 1984 году пошел интерном в кардиологическое отделение больницы скорой помощи. Затем работал в горбольнице № 4 терапевтом, а с 1989 по 2006 год был заместителем главврача.

Следующие три года медик работал в муниципальном управлении здравоохранения. В 2009 году он возглавил коллектив горбольницы № 20.

В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

На прошлой неделе ростовские СМИ 161.ru и «Блокнот» сообщили, что в горбольнице № 20 умерли 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки медицинского кислорода. По данным местных медиков, дефицит кислорода наблюдался последние несколько недель из-за проблем со снабжением.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком сообщения о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах. В ростовском горздраве подтвердили, что 12 октября в горбольнице № 20 умерли 13 человек, однако причина смерти еще только устанавливается.

В связи с этой информацией министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору по Ростовской области провести проверку смерти пациентов.

По данным регионального правительства, в Ростовской области на 26 октября с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 29 тыс. человек. За последние сутки их число увеличилось на 312. Умерли от COVID-19 756 ростовчан.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Котляр, Евгения Лебедева
коронавирус смерть Ростов-на-Дону
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В Ростове заявили о проверке следствием данных о проблемах с ИВЛ
Общество
В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ
Общество
В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Общество
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