Роспотребнадзор дал рекомендации по тестам при контакте с больным COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Человек, регулярно контактирующий с зараженными коронавирусной инфекцией, должен каждую неделю проходить тестирование на СOVID-19. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в интервью «Российской газете».

«Если человек регулярно контактирует с больными коронавирусной инфекцией, то тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали при необходимости, в частности при большой вероятности заражения людей старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями, проходить тестирование еще чаще.

Для остальных групп, к которым относятся люди без каких-либо заболеваний, не контактирующие с больными и соблюдающие все профилактические меры, регулярно проходить тестирование не нужно, отметили в ведомстве.