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Врач назвал способы проверить себя на COVID-19

Проверить себя на наличие коронавирусной инфекции можно несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, обнаружить коронавирус можно с помощью мазка ПЦР и тестов, определяющих два разных вида антител. Выбор теста зависит от дня болезни.

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», — отметил врач.

Он добавил, что тест ПЦР делают двумя способами: мазок берут либо через носоглотку, либо через ротоглотку. При этом результаты могут отличаться, а самым достоверный результат получится, если оба мазка смешать в одной пробирке.

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Медик добавил, что сразу сдавать кровь на антитела «бессмысленно и бесполезно», так как антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни.

По его словам, сначала формируется иммуноглобулин М, а через две-три недели начинает формироваться иммуноглобулин G. «В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G», — рассказал Тимаков.

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Он также отметил, что тест ПЦР следует делать не только в первые две недели болезни, но и после выздоровления. «В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет», — сказал врач.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, заведующий отделением диагностики и терапии в клинико-диагностическом центре «Клиника Здоровья» Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях являются пустой тратой денег. «Максимум, что вы узнаете, — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», — отметил он.

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