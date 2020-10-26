Врач назвал способы проверить себя на COVID-19

Проверить себя на наличие коронавирусной инфекции можно несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, обнаружить коронавирус можно с помощью мазка ПЦР и тестов, определяющих два разных вида антител. Выбор теста зависит от дня болезни.

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», — отметил врач.

Он добавил, что тест ПЦР делают двумя способами: мазок берут либо через носоглотку, либо через ротоглотку. При этом результаты могут отличаться, а самым достоверный результат получится, если оба мазка смешать в одной пробирке.