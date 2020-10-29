Путин заявил о недостаточных мерах СССР в начале конфликта в Карабахе

Советские войска охраняют Нагорный Карабах (Фото: JTD / AP)

Руководство СССР не приняло достаточных мер, чтобы обеспечить безопасность людей, когда впервые начинался карабахский конфликт. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», трансляцию вел РБК.

«Конфликт ведь начался с чего, этнических столкновений... и тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер, для того чтобы обеспечить безопасность людей», — сказал Путин.

Президент отметил, что в результате этого армянский народ взялся за оружие и защитил себя самостоятельно.

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