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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Карапетян пообещал восстановить роддом в Нагорном Карабахе

Госпиталь Степанакерта после обстрела
Госпиталь Степанакерта после обстрела (Фото: AP)

Основатель группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян заявил о намерении восстановить больницу в Нагорном Карабахе, который накануне подвергся обстрелу. Заявление бизнесмена РБК передал его представитель

«Хочу твердо заверить жителей Арцаха [Нагорного Карабаха], в том, что мы обязательно вновь построим новый современный роддом в Степанакерте. Здесь опять будут зарождаться новые жизни», — заявил бизнесмен.

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Накануне оперативный штаб Карабаха в Facebook сообщил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по медицинскому комплексу в Степанакерте, в том числе роддому. Также говорилось, что пострадала детская больница.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью телеканалу A Haber обвинил армянских бизнесменов в том, что они ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России. Алиев утверждал, что бизнесмены, среди которых Самвел Карапетян и Ара Абрамян, купили для армянских ВС самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн. По данному факту Алиев говорил, что обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Президент Союза армян России Ара Абрамян в разговоре с РБК опроверг обвинения в поставке оружия в Армению. Он отметил, что бизнесмены занимаются исключительно гуманитарной помощью Нагорному Карабаху. «Оружие ни на рынках, ни в магазинах не продается, продажа оружия — государственная монополия. <...> Это просто невозможно, ни я, ни кто другой не может присылать из России какие-то самолеты, тем более с таким оружием, ракетами», — сказал он. Карапетян обвинения Алиева назвал абсурдными. По словам бизнесмена, он оказывает поддержку армянскому населению Нагорного Карабаха и будет это делать и дальше.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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