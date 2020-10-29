Карапетян пообещал восстановить роддом в Нагорном Карабахе

Госпиталь Степанакерта после обстрела (Фото: AP)

Основатель группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян заявил о намерении восстановить больницу в Нагорном Карабахе, который накануне подвергся обстрелу. Заявление бизнесмена РБК передал его представитель

«Хочу твердо заверить жителей Арцаха [Нагорного Карабаха], в том, что мы обязательно вновь построим новый современный роддом в Степанакерте. Здесь опять будут зарождаться новые жизни», — заявил бизнесмен.

Накануне оперативный штаб Карабаха в Facebook сообщил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по медицинскому комплексу в Степанакерте, в том числе роддому. Также говорилось, что пострадала детская больница.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью телеканалу A Haber обвинил армянских бизнесменов в том, что они ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России. Алиев утверждал, что бизнесмены, среди которых Самвел Карапетян и Ара Абрамян, купили для армянских ВС самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн. По данному факту Алиев говорил, что обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).