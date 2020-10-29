В Москве от коронавируса вылечились еще 3780 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 3780 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Общее число вылечившихся выросло до 303 831 человека.

По последним данным, в Москве за все время эпидемии выявили 409 022 зараженных. Умерли 6 644 больных COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября заявил, что после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций есть надежда на их снижение. «Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — отметил градоначальник.