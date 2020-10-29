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В Москве от коронавируса вылечились еще 3780 человек

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 3780 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Общее число вылечившихся выросло до 303 831 человека.

В Москве от коронавируса за сутки умерли 66 человек
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По последним данным, в Москве за все время эпидемии выявили 409 022 зараженных. Умерли 6 644 больных COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября заявил, что после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций есть надежда на их снижение. «Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — отметил градоначальник.

Как мэр уточнил накануне, за прошедшую неделю прирост по выявлению новых заболевших составил 2%. Собянин также рассказал, что в Москве стабилизировался уровень госпитализаций. По его словам, ежедневно в больницы с коронавирусом попадают около 1,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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