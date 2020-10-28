Собянин заявил об «осторожном оптимизме» после ограничений по COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Итоги последних двух недель, во время которых действовали ограничительные меры из-за распространения коронавируса, вселяют осторожный оптимизм. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — пояснил он.

По словам главы города, за прошедшую неделю прирост по выявлению новых заболевших составил 2%, притом что в Москве продолжает расти количество сделанных на COVID-19 тестов. Только за 22 октября в столице сделали 93,2 тыс. тестов.

Собянин также рассказал, что в Москве стабилизировался уровень госпитализаций. Ежедневно в больницу с коронавирусом попадают около 1,2 тыс. человек. Таким образом, прирост за неделю составил 3%.