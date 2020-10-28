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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об «осторожном оптимизме» после ограничений по COVID-19

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Итоги последних двух недель, во время которых действовали ограничительные меры из-за распространения коронавируса, вселяют осторожный оптимизм. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — пояснил он.

Собянин продлил работу системы посещения баров по QR-коду до 29 ноября
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По словам главы города, за прошедшую неделю прирост по выявлению новых заболевших составил 2%, притом что в Москве продолжает расти количество сделанных на COVID-19 тестов. Только за 22 октября в столице сделали 93,2 тыс. тестов.

Собянин также рассказал, что в Москве стабилизировался уровень госпитализаций. Ежедневно в больницу с коронавирусом попадают около 1,2 тыс. человек. Таким образом, прирост за неделю составил 3%.

Собянин заявил о надежде на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее мэр ввел в столице ограничительные меры. Он распорядился перевести 30% сотрудников всех предприятий и школьников с 6-го по 11-й класс на удаленку, а также рекомендовал людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет не покидать дома без острой необходимости. Ранее, 28 октября, ограничения продлили до 29 ноября.

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили минимальное число заражений почти за три недели — 3,6 тыс. человек. При этом столица остается лидером по ежесуточному росту заболевших среди регионов России. На втором месте находится Санкт-Петербург, там за 28 октября выявили 727 случаев заражения.

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