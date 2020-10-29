Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Сырники стали самым популярным заказом в «Кухне на районе» в пандемию Общество, 10:00 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 09:53 Суперкубок России по бенди отложен из-за вспышки COVID-19 у участников Спорт, 09:50 Минобороны Карабаха сообщило о сбитом беспилотнике ВС Азербайджана Политика, 09:46 В Москве от коронавируса вылечились еще 3780 человек Общество, 09:42 «Самолет» назвал возможным риском связь акционеров с властями Подмосковья Бизнес, 09:36 Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Pro, 09:31 Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 09:24 Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге Общество, 09:19 В «Манчестер Юнайтед» выявили зараженного COVID-19 футболиста Спорт, 09:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 октября Общество, 09:06 Девелопер «Самолет» разместит акции по ₽950 и привлечет ₽2,9 млрд Инвестиции, 09:05 VEON объявила о продаже «дочки» в Армении Бизнес, 09:00 В России резко выросло число желающих встать на «госучет» ИТ-компаний Технологии и медиа, 09:00
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны Карабаха сообщило о сбитом беспилотнике ВС Азербайджана

На территории Нагорного Карабаха военные сбили азербайджанский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Беспилотник Bayraktar был уничтожен силами ПВО армии обороны», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что утром Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов республики, в том числе города Степанакерт и Шуши. В ведомстве обстановку на территории Карабаха оценивают как стабильно-напряженную.

Армения и Азербайджан поспорили из-за сообщений об обстреле города
Политика
Здание Министерства обороны Армении

Bayraktar — турецкий ударный средневысотный беспилотный летательный аппарат. Его разработкой и производством занимается компания Baykar Makina.

В Минобороны Азербайджана в ответ заявили, что армянские военные утром подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского и Тертерского районов.

Ранее, 26 октября, стороны в очередной раз обвинили друг друга в нарушении договоренностей режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором стороны договорились в Вашингтоне при поддержке США. Это уже третье соглашение о перемирии с конца сентября, когда обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. Стороны до сих продолжают боевые действия, обвиняя друг друга в нарушении перемирия и сообщая о потерях как среди мирного населения, так и среди военных и техники.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах Армения беспилотник
Материалы по теме
Азербайджан сообщил об обстреле Арменией Тертерского района
Общество
Ереван обвинил Баку в создании террористических баз в Нагорном Карабахе
Общество
Армения и Азербайджан поспорили из-за сообщений об обстреле города
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter