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В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

Фото:Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В России необходимо заменить действующие правила начисления пенсии на ранговую систему. Индексировать пенсию также нужно по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, передает «РИА Новости».

«Минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — пояснил он.

По словам Калашникова, определять человека в тот или иной ранг предлагается по «определенному перечню показателей». В случае индексирования пенсии необходимо смотреть на экономическую ситуацию, индексировать сразу все ранги необязательно, считает депутат.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Калашников предложил ввести прямое участие работодателей и их сотрудников в формировании пенсионных накоплений. «Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты», — указал он. Собеседник агентства отметил, что таким образом работник почувствует «причастность к этим деньгам».

В октябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что власти пересмотрят систему расчета пенсий после 2025 года.

Действующую систему приняли по предложению президента в 2018 году. Пенсия рассчитывается по пенсионным коэффициентам или «баллам». Стоимость одного балла в 2021 году вырастет на 6,3%, фиксированная выплата к пенсии — на те же 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%. Таким образом, к концу шестилетнего периода размер средний пенсии должен увеличиться до 20 тыс. руб.

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