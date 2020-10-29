В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

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В России необходимо заменить действующие правила начисления пенсии на ранговую систему. Индексировать пенсию также нужно по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, передает «РИА Новости».

«Минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — пояснил он.

По словам Калашникова, определять человека в тот или иной ранг предлагается по «определенному перечню показателей». В случае индексирования пенсии необходимо смотреть на экономическую ситуацию, индексировать сразу все ранги необязательно, считает депутат.

Калашников предложил ввести прямое участие работодателей и их сотрудников в формировании пенсионных накоплений. «Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты», — указал он. Собеседник агентства отметил, что таким образом работник почувствует «причастность к этим деньгам».