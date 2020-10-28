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Минфин выступил против индексаций пенсий работающим пенсионерам

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство финансов России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — объяснил Силуанов.

Он добавил, что заработная плата в последние годы растет в среднем выше, чем темпы инфляции. В дальнейшем также прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а «в некой справедливости».

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — сказал он.

Вместо этого министр предложил сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, так как именно им нужна государственная поддержка.

Ранее ТАСС передавал, что «Единая Россия» направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, которая была приостановлена с 2016 года. С таким же предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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После этого в Минтруде РБК сообщили, что сейчас прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров.

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