Минфин выступил против индексаций пенсий работающим пенсионерам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство финансов России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — объяснил Силуанов.

Он добавил, что заработная плата в последние годы растет в среднем выше, чем темпы инфляции. В дальнейшем также прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а «в некой справедливости».

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — сказал он.