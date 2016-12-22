Правительство до 2025 года не изменит формулу расчета пенсий

Система расчета пенсий в России будет изменена не раньше 2025 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Балльная пенсионная формула в течение ближайших шести лет сохранится

Татьяна Голикова (Фото: Максим Стулов/ Ведомости / ТАСС)

Правительство планирует изменить действующую систему расчета пенсий с 2025 года, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. О том, что власти намерены отказаться от балльной пенсионной формулы, стало известно в июне, но сроки модернизации не были обозначены.

Фиксация на шесть лет

Порядок увеличения страховых пенсий в 2019–2024 годах был предложен президентом в начале сентября и принят в составе законопроекта правительства о повышении пенсионного возраста, прошедшего все три чтения в Госдуме.

Согласно поправкам стоимость одного пенсионного коэффициента («балл», или СПК) в 2019 году вырастет на 7,05%, до 87,24 руб., фиксированная выплата к пенсии — на те же 7,05%, до 5334 руб. В 2020 году СПК и фиксированная выплата увеличатся на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%. В 2024 году стоимость пенсионного коэффициента будет равна 116,63 руб. (рост на 43% к текущему значению), фиксированная выплата к пенсии — 7131 руб. (рост на те же 43%).

Таким образом, пенсия по старости для неработающих пенсионеров в номинальном выражении вырастет на 43% к 2024 году, поскольку страховая пенсия рассчитывается по формуле «сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость одного балла, плюс фиксированная выплата». Это соответствует обещаниям правительства о том, что средний размер пенсии к 2024 году вырастет до 20 тыс. руб. (с текущих 14 тыс. руб.).

«С 1 января 2019 года и на предстоящие шесть лет в пенсионном законодательстве уже четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться и устанавливаться. Далее начиная с 2025 года эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавила, что ближайшие шесть лет правительство планирует обсуждать трансформацию пенсионной формулы с 2025 года. «Одним словом, сейчас этот период времени будет использован в том числе на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года», — ​пояснила Голикова.

Новая пенсионная формула

Правительство пока не описывало, как конкретно может поменяться система исчисления пенсий. Балльная пенсионная система, введенная в 2015 году, разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости, критиковали автора доклада «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации» Александр Сафонов, Юрий Воронин и Евгений Гонтмахер. В качестве альтернативы экономисты предложили стажево-заработковую пенсионную формулу, которая, по их мнению, «обеспечивает баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и таким образом «ограничивает права только высокооплачиваемых работников».