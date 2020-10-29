Сырники стали самым популярным заказом в «Кухне на районе» в пандемию

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Сырники лидировали по числу заказов сервиса быстрой доставки готовых блюд «Кухня на районе» во время пандемии коронавируса, следует из совместного исследования сервиса, холдинга по производству рационов готового питания Performance Group и сервиса доставки продуктов «СберМаркет», а также «ЮKassа» (есть у РБК).

«С апреля по сентябрь топ «Кухни на районе» по количеству заказов возглавляла большая порция сырников», — сообщили в «Кухне на районе». Там отметили, что борщ пользователи заказывали реже, чем финский рыбный и грибной супы.

Во время режима самоизоляции также вырос спрос на кофе, при этом чаще всего заказывали горячий фильтр-кофе и ванильный раф-кофе, отмечают в сервисе.

Кроме того, пользовалось популярностью сладкое. «Количество заказов «Кухни на районе» в этом сегменте увеличились на 23% в апреле при общем падении выручки сервиса», — говорится в исследовании. При этом в сентябре спрос на сладкое вернулся к прежнему уровню — до введения самоизоляции.

Эксперты также выяснили, что чаще всего делают заказы в утреннее время — завтраки.