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Сырники стали самым популярным заказом в «Кухне на районе» в пандемию

Сбербанк SBER ₽205,1 +0,18% Купить
Фото:Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сырники лидировали по числу заказов сервиса быстрой доставки готовых блюд «Кухня на районе» во время пандемии коронавируса, следует из совместного исследования сервиса, холдинга по производству рационов готового питания Performance Group и сервиса доставки продуктов «СберМаркет», а также «ЮKassа» (есть у РБК).

«С апреля по сентябрь топ «Кухни на районе» по количеству заказов возглавляла большая порция сырников», — сообщили в «Кухне на районе». Там отметили, что борщ пользователи заказывали реже, чем финский рыбный и грибной супы.

Во время режима самоизоляции также вырос спрос на кофе, при этом чаще всего заказывали горячий фильтр-кофе и ванильный раф-кофе, отмечают в сервисе.

Кроме того, пользовалось популярностью сладкое. «Количество заказов «Кухни на районе» в этом сегменте увеличились на 23% в апреле при общем падении выручки сервиса», — говорится в исследовании. При этом в сентябре спрос на сладкое вернулся к прежнему уровню — до введения самоизоляции.

Эксперты также выяснили, что чаще всего делают заказы в утреннее время — завтраки.

«В апреле на 20% выросло число утренних заказов завтраков. После отмены режима самоизоляции эта тенденция сохранилась: на завтраки по-прежнему приходятся 21–23% от всего оборота платежей на сервисе», — отмечают они.

По их мнению, это происходит потому, что пользователи уже привыкли заказывать завтраки онлайн. На заказы в обеденное время приходится половина оборота сервиса, на ужины — порядка 30%.

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Средний чек заказа в первый месяц режима самоизоляции вырос на 21%, при этом число заказов сократилось на 27%. В мае их количество уже увеличилось вполовину (55%), средний же чек не изменился. В сентябре число заказов выросло на 57%, однако средний чек уменьшился на 16%.

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Фото:Сергей Смирнов / GLobal Look Press

Что касается доставки продуктов на дом, аналитики сервиса «СберМаркет» в исследовании отмечают, что в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался повышенный спрос на бакалею и крупы, в остальное время привычки пользователей почти не изменились. Если в январе 2020 года одними из наиболее популярных товаров являлись бананы, помидоры, мандарины, сахар, красный перец, апельсины, молоко, капуста, салат, авокадо, лимоны, крупа гречневая, туалетная бумага, в июне к этому списку добавились огурцы, кабачки, сметана, лук, яблоки, куриное филе, мука.

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В сентябре—октябре люди чаще всего выбирали бананы, сметану, молоко, муку, сахар, огурцы, туалетную бумагу, макароны, подсолнечное масло, арбузы, яблоки. Кроме того, летом пользователи чаще покупали на «СберМаркете» сезонные продукты: в июне — черешню, в августе и сентябре — арбузы и дыни.

В октябре сервисы доставки еды и продуктов пожаловались на нехватку курьеров. Компании связывают проблему с оттоком мигрантов и плохой погодой.

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