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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист Минздрава сравнил COVID-19 и «испанку»

Коронавирус отчасти похож на «испанку», которая свирепствовала в начале прошлого века, при этом эпидемический потенциал у COVID-19 гораздо выше, чем у гриппа. Об этом сообщил «РИА» Новости главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов.

«Это видно по крайней мере по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии», — сказал Чуланов.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Он отметил, что «испанка», как и коронавирус, — это «респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем», поэтому есть общие черты в распространении этих двух вирусов.

В августе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что мир сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции менее чем за два года — именно столько длилась эпидемия испанского гриппа, начавшаяся в 1918 году.

Гебрейесуса тогда отметил, что риск распространения COVID-19 в настоящее время выше из-за глобализации, чем 100 лет назад, однако сегодня «есть технологии и знания».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Так, заболеваемость постоянно растет в 38 регионах. За последние сутки в стране выявили 16 202 случая заболевания COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 1,56 млн человек. При этом в России второй день подряд фиксируется максимальное с начала пандемии число умерших за 24 часа.

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