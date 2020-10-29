Главный инфекционист Минздрава сравнил COVID-19 и «испанку»

Коронавирус отчасти похож на «испанку», которая свирепствовала в начале прошлого века, при этом эпидемический потенциал у COVID-19 гораздо выше, чем у гриппа. Об этом сообщил «РИА» Новости главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов.

«Это видно по крайней мере по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии», — сказал Чуланов.

Он отметил, что «испанка», как и коронавирус, — это «респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем», поэтому есть общие черты в распространении этих двух вирусов.

В августе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что мир сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции менее чем за два года — именно столько длилась эпидемия испанского гриппа, начавшаяся в 1918 году.