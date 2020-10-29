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Общество ,  
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Ереван сообщил об ударе по Степанакерту пятью ракетами

Военные Азербайджана запустили пять ракет по территории города Степанакерт — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает Единый информационный центр при армянском правительстве в социальной сети Facebook.

«Азербайджан выпустил пять ракет по столице Арцаха (другое название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. — РБК)», — говорится в сообщении центра.

Бои в Карабахе: удар по Степанакерту, обстрел Барды. Фоторепортаж
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в городе нет. В Степанакерте звучал сигнал сирены.

Накануне пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Степанакерт и город Шуши были обстреляны из реактивной системы залпового огня «Смерч». Перед этим Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные нанесли ракетный удар по городу Барда из РСЗО «Смерч». Степанян эту информацию опровергла.

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Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе
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