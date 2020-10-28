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Выборы президента США ,  
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TikTok решил бороться со вбросами о результатах выборов президента США

Фото:Anjum Naveed / AP
Фото: Anjum Naveed / AP

Приложение TikTok будет ограничивать публикации с преждевременными заявлениями о победе на президентских выборах в США. Об этом говорится на сайте компании.

Компания планирует удалять те записи, которые были опубликованы до подтверждения результатов от агентства Associated Press. «В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента», — объяснили в компании.

Кроме того, приложение планирует информировать пользователей о других неподтвержденных сообщениях, касающихся выборов президента США.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре власти США хотели запретить скачивание TikTok и WeChat с Apple Store и Google Play. Как заявили в Министерстве торговли США, приложения собирают данные на пользователей и сотрудничают с китайскими спецслужбами. Приложение TikTok сможет снова работать в США, если будет куплено американской компанией — такое условие поставил президент США Дональд Трамп. 20 сентября Трамп приветствовал покупку американского сегмента TikTok компанией Oracle.

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