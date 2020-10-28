TikTok решил бороться со вбросами о результатах выборов президента США

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Приложение TikTok будет ограничивать публикации с преждевременными заявлениями о победе на президентских выборах в США. Об этом говорится на сайте компании.

Компания планирует удалять те записи, которые были опубликованы до подтверждения результатов от агентства Associated Press. «В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента», — объяснили в компании.

Кроме того, приложение планирует информировать пользователей о других неподтвержденных сообщениях, касающихся выборов президента США.

В сентябре власти США хотели запретить скачивание TikTok и WeChat с Apple Store и Google Play. Как заявили в Министерстве торговли США, приложения собирают данные на пользователей и сотрудничают с китайскими спецслужбами. Приложение TikTok сможет снова работать в США, если будет куплено американской компанией — такое условие поставил президент США Дональд Трамп. 20 сентября Трамп приветствовал покупку американского сегмента TikTok компанией Oracle.