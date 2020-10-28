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Власти Украины назвали причины крушения Ан-26 под Харьковом

Фото:MNS.GOV.UA / Facebook
Фото: MNS.GOV.UA / Facebook

Непрофессионализм экипажа и системные нарушения в выполнении полетов стали причинами авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом завил председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский на заседании кабинета министров Украины, сообщает «24 канал».

По его словам, к катастрофе привели несколько опасных факторов: нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов, а также недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

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На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВС Украины

Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября на подлете к аэродрому города Чугуев. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины, из них выжил только один — Вячеслав Золочевский. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы. Среди них техническая неисправность, ошибки экипажа или авиадиспетчеров, а также ненадлежащее техобслуживание самолета.

Украина авиакатастрофа Ан-26
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