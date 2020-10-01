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Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом сообщил новые детали катастрофы

Курсант третьего курса Харьковского национального университета ВВС им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, выживший после катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом, в беседе с журналистами телеканала ТСН сообщил новые детали авиакатастрофы.

По словам 20-летнего юноши, на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. В общей сложности в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Золочевский, сидевший почти рядом с кабиной пилота, отметил, что полет длился нормально, однако затем он почувствовал, что очнулся внутри горящего самолета.

«Я, наверно, ударился головой», — рассказал юноша (цитата по изданию Lenta.UA).

Курсант считает, что сильных ожогов ему удалось избежать благодаря тому, что его привалило фюзеляжем. Затем Золочевский выполз наружу и попытался спасти своего однокурсника и друга Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.

«Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили — и все», — рассказал курсант.

Ранее Золочевский сообщил, что смог спастись, так как после падения оказался в своеобразной «капсуле» из обломков металла, которая не пропустила к нему пламя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выживший курсант «родился в рубашке».

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Владимир Зеленский (в центре)

Военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился вечером 25 сентября на подлете к аэродрому города Чугуев (Харьковская область). Он не долетел 2 км до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины, которые проходили обучение навыкам пилотирования. Выжил только Золочевский.

26 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что перед катастрофой пилот Ан-26 сообщил об отказе левого двигателя. По данным ведомства, находившиеся на борту курсанты не осуществляли непосредственное управление самолетом. Все действия предпринимал командир экипажа.

Украина Харьков авиакатастрофа Ан-26
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