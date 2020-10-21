Евросоюз созвал экстренную встречу по коронавирусу

Саммит пройдет 29 октября

Шарль Мишель (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил о созыве экстренной встречи европейских лидеров в формате видеоконференции, чтобы обсудить борьбу с пандемией коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

«Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19. Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», — написал он.

Материал дополняется.