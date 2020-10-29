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РБК покажет онлайн-форум ВТБ «Россия зовет»

ВТБ VTBR ₽0,03223 -3,62% Купить
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В Москве 29–30 октября пройдет 12-й ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет». В нынешнему году форум пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Основная тема 12-го инвестиционного форума — «Глобальные вызовы, собственные решения».

Удаленный режим позволит принять участие более чем миллиону гостей из деловых и политических кругов из разных стран мира, заявляли в ВТБ. По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, благодаря онлайн-формату можно будет привлечь к работе авторитетных экспертов из различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира.

Так, в форуме примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус, инвестор Джим Роджерс, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян и другие.

ВТБ перевел форум «Россия зовет!» в онлайн-режим
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

На форуме обсудят новые факторы, которые поменяли традиционные методы ведения бизнеса и повлияли на экономику. Также через видеосвязь планируется выступление президента России Владимира Путина.

РБК проведет прямые трансляции основных сессий и выступлений форума.

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