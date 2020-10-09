В Кремле сообщили о проработке участия Путина онлайн в форуме ВТБ

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Возможность участия президента России Владимира Путина в форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который пройдет в этом году в онлайн-формате, прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Организаторы решили не сдаваться и все таки провести форум используя все технологические достижения. Поэтому, не жертвуя количеством участников, форум будет проведен в формате онлайн. И действительно, прорабатывается возможность участия президента», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» пройдет в этом году с 29 по 30 октября в онлайн-формате.

Основная тема 12-го инвестфорума — «Глобальные вызовы, собственные решения». Организаторы планируют, что в мероприятии примут участие около 1 млн представителей деловых и политических кругов из разных стран. Все они будут участвовать форуме дистанционно.