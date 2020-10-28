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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусский рабочий на трубе завода потребовал ухода Лукашенко. Видео

Видео: Белсат/Telegram
Видео: Белсат/Telegram
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Один из работников завода по производству бытовой техники «Атлант» поднялся на трубу на территории предприятия с бело-красно-белым флагом, где записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеканал Belsat.

В обращении работник завода Виктор Манкевич просит Лукашенко объявить о своем уходе, освободить всех политических заключенных и остановить насилие. Он напоминает о выставленном Светланой Тихановской ультиматуме, называя ее «своим президентом». «Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — говорится в сообщении Манкевича.

Протест мужчины продолжался около полутора часов, после чего его сняли и передали полиции.

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
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Фото:AP

26 октября в Белоруссии начались протесты и стачки после ультиматума Светланы Тихановской. На стачки вышли работники предприятий МТЗ, «Гродно Азот», МЭТЗ, «Атлант». Александр Лукашенко считает, что забастовки в стране проплачены: «Эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят». Он назвал источниками финансирования Литву и Польшу, которые, по его мнению, хотят развалить белорусскую экономику, чтобы воспользоваться положением в политических целях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимосвязи экономик России и Белоруссии. Он заявил, что Россия следит за ситуацией: «Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии».

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13 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум. Согласно ему, до 26 октября действующий президент Белоруссии должен был уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить заключенных. В противном случае, обещала Тихановская, в стране начнется забастовка предприятий и блокировка дорог.

Протесты в Белоруссии продолжаются более двух месяцев после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Протестующие считают эти результаты сфабрикованными, штаб экс-кандидата Тихановской представил данные, подтверждающие, что победила она. Власти Белоруссии считают, что протесты из-за выборов организованы властями Запада.

Как протестовали рабочие заводов и студенты в Белоруссии. Видео
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