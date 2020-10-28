Белорусский рабочий на трубе завода потребовал ухода Лукашенко. Видео

Видео: Белсат/Telegram

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Один из работников завода по производству бытовой техники «Атлант» поднялся на трубу на территории предприятия с бело-красно-белым флагом, где записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеканал Belsat.

В обращении работник завода Виктор Манкевич просит Лукашенко объявить о своем уходе, освободить всех политических заключенных и остановить насилие. Он напоминает о выставленном Светланой Тихановской ультиматуме, называя ее «своим президентом». «Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — говорится в сообщении Манкевича.

Протест мужчины продолжался около полутора часов, после чего его сняли и передали полиции.