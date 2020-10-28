Азербайджан сообщил об обстреле Арменией Тертерского района

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Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным азербайджанского военного ведомства, это произошло около 7:30 по местному времени (8:30 мск). В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.

Вооруженный конфликт меду Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. За прошедший месяц стороны три раза объявляли о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжали боевые действия.

Последний раз Баку и Ереван при поддержке Госдепартамента США договорились о перемирии с 26 октября. Однако утром стороны снова заявили о нарушении перемирия. Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. Ереван назвал эти обвинения дезинформацией, но сообщил об артиллерийском огне со стороны Азербайджана.