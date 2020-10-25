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Власти оценили объем штрафов москвичам за непредоставление теста на COVID

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи выплатили почти 1,8 млн руб. на штрафы за непредставление теста на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Непредставление результата теста на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) наказывается административным штрафом до 40 тыс. руб. Если нарушение влечет вред здоровью других людей, размер штрафа может увеличиться от 150 до 300 тыс. руб.

«Административные материалы в отношении 1095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 789 тыс. руб.», — сказано сообщении Роспотребнадзора.

Из всех граждан, которые возвращаются в страну из-за границы, лишь 2% не предоставляют тест в течение трех дней, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Тест на коронавирус стал обязательным после отмены 14-дневного карантина для прибывших из-за границ. Все прибывающие в Россию обязаны сдать тест методом ПЦР и опубликовать его результаты на портале Госуслуг. Мера вступила в силу 1 августа.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
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<15 000
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от 15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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