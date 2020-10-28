В Нагорном Карабахе сообщили о 59 погибших военных за сутки
За прошедшие сутки погибли 59 военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны НКР.
Согласно опубликованным спискам ведомства, число погибших военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе составило 1068 человек, передает Sputnik Армения.
Накануне президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна, из-за того что военачальник был ранен на одном из боевых постов. Новым главой Минобороны назначили генерал-майора Микаела Арзуманяна, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.
В конце прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль более 100 населенных пунктов в Карабахе. Позже он указал, что азербайджанская армия заняла территории еще 18 населенных пунктов Нагорного Карабаха.