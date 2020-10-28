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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Нагорном Карабахе сообщили о 59 погибших военных за сутки

Фото:AP
Фото: AP

За прошедшие сутки погибли 59 военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны НКР.

Согласно опубликованным спискам ведомства, число погибших военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе составило 1068 человек, передает Sputnik Армения.

Накануне президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна, из-за того что военачальник был ранен на одном из боевых постов. Новым главой Минобороны назначили генерал-майора Микаела Арзуманяна, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

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В конце прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль более 100 населенных пунктов в Карабахе. Позже он указал, что азербайджанская армия заняла территории еще 18 населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в этом регионе возобновился 27 сентября. За прошедший месяц стороны трижды договаривались о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и возобновляли боевые действия.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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