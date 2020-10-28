Песков назвал принципиальное решение на вопрос о приостановке экономики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 13:25
Володин указал Силуанову, что он «не слышит граждан» Политика, 14:14 Голикова назвала число регионов с критической ситуацией с коечным фондом Общество, 14:14 «Бизнес Авиация»: турбулентность и работа с самыми богатыми людьми РБК и Райффайзенбанк, 14:13 В Нагорном Карабахе сообщили о 59 погибших военных за сутки Общество, 14:13 МСП Банк принимает заявки на покупку обеспеченных облигаций с рейтингом​ Пресс-релиз, 14:11 Путин объяснил, почему в России не говорят о второй волне коронавируса Общество, 14:06 Россияне назвали лучший мультфильм XXI века Стиль, 14:00 Курс евро поднялся выше ₽92 впервые с 20 октября Инвестиции, 13:59 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 13:58 В парламенте Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о визах Политика, 13:54 Летающий спорткар достиг скорости машины времени из «Назад в будущее» Авто, 13:54 Глава Mastercard назвал главную проблему биткоина Крипто, 13:50 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 13:44 Улетел за «Туполёнком». Как закончилась история полетов Ту-154 в России Общество, 13:36 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков назвал принципиальное решение на вопрос о приостановке экономики

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Главным принципом в ситуации с распространением коронавируса является здоровье людей.Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику, передает корреспондент РБК.

«Принципиальное решение одно, об этом говорил президент — здоровье людей. Все остальное — работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация», — сказал Песков.

Он также отметил, что принятые ранее меры позволяют увереннее себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы.

В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Ранее, 21 октября, президент Владимир Путин пообещал, что власти не будут вводить тотальные ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса. «По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать», — сказал Путин. По словам президента, медицинские работники уже научились бороться с коронавирусом. Он добавил, что необходимо продолжить тестирования, укреплять систему здравоохранения, а также соблюдать профилактические меры и вакцинироваться.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что, если ситуация с коронавирусом в России не изменится, могут быть введены дополнительные ограничения. Однако она не пояснила, какие именно.

экономика России бизнес коронавирус
Материалы по теме
Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России
Общество
В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве
Бизнес
Минздрав направил в Курган медиков после просьбы местных врачей Путину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter