Песков назвал принципиальное решение на вопрос о приостановке экономики

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Главным принципом в ситуации с распространением коронавируса является здоровье людей.Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику, передает корреспондент РБК.

«Принципиальное решение одно, об этом говорил президент — здоровье людей. Все остальное — работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация», — сказал Песков.

Он также отметил, что принятые ранее меры позволяют увереннее себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы.

Ранее, 21 октября, президент Владимир Путин пообещал , что власти не будут вводить тотальные ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса. «По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать», — сказал Путин. По словам президента, медицинские работники уже научились бороться с коронавирусом. Он добавил, что необходимо продолжить тестирования, укреплять систему здравоохранения, а также соблюдать профилактические меры и вакцинироваться.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что, если ситуация с коронавирусом в России не изменится, могут быть введены дополнительные ограничения. Однако она не пояснила, какие именно.