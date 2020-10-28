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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 3,5 тыс. человек

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 3577 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам заммэра, всего с начала пандемии число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 300 051 человека.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за сутки в Москве было диагностировано 4312 случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших с начала эпидемии в Москве достигло 405 352 человек.

Глава Роспотребнадзора допустила введение новых ограничений из-за COVID
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Накануне оперативный штаб передавал, что за сутки в столице скончались 75 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 1 июня. Всего в Москве зафиксировано 6578 смертей от COVID-19.

На фоне роста количества заболевших и летальных случаев власти усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах. С 28 октября вступают в силу рекомендации Роспотребнадзора, который предписал обязательное ношение средств защиты в общественных местах, такси, на парковках и в лифтах.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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