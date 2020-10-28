Полиция назвала число участвующих в беспорядках и грабежах в Филадельфии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 76,46 (+0,01) Инвестиции, 27 окт, 13:02
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 90,36 (-0,09) Инвестиции, 27 окт, 13:02
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 октября Общество, 11:05 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 11:04 Сколько можно было заработать, вложив ₽100 тыс. в непопулярные акции Инвестиции, 11:01 Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку Общество, 11:01 Бывший лидер рейтинга UFC назвал чушью первое место Нурмагомедова Спорт, 10:53 В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве Бизнес, 10:52 В России выявили 16,2 тыс. случая коронавируса за сутки Общество, 10:45 Мэр Южно-Курильского района ушел в отставку Политика, 10:44 В России установлен второй за два дня рекорд по числу смертей от COVID-19 Общество, 10:43 В Москве выявили минимальное число зараженных COVID почти за три недели Общество, 10:41 Как ходить в музеи, контролировать эмоции и отдохнуть от людей РБК и TAG Heuer, 10:35 Додон рассказал РБК об отношениях с Россией. Видео Политика, 10:31 Второй этап туристического кешбэка принес за неделю 870 млн руб. Бизнес, 10:31 Приставы забрали Porsche Cayenne за неоплаченные штрафы на ₽500 тыс. Авто, 10:28
Протесты в США ,  
0 

Полиция назвала число участвующих в беспорядках и грабежах в Филадельфии

Фото: Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

Около 1 тыс. человек устроили грабежи в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) после беспорядков из-за смерти темнокожего Уолтера Уоллеса. Об этом сообщает в Twitter городская полиция.

«Толпа из около 1 тыс. человек грабит предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню. Избегайте этого района», — говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители порекомендовали жителям семи районов, расположенных рядом с зоной погромов, не выходить на улицу без крайней необходимости. По данным полицейских, в этих зонах крупные демонстрации переросли в грабежи.

В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Полиция ранее сообщала, что 30 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков. Большинство из них получили травмы от брошенных в них предметов, в том числе кирпичей.

Также в Филадельфию направили несколько сотен военнослужащих Национальной гвардии, сообщал CBS Philly.

История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Как передает Associated Press, полицейские 26 октября несколько раз выстрелили в темнокожего Уолтера Уоллеса, в результате чего он скончался. У Уоллеса, предположительно, был нож, который он отказался бросать после неоднократных предупреждений полицейских.

В июне после жесткого задержания в США скончался афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране. Они длились несколько месяцев. Протестные акции также проходили и в других странах мира. Тогда же всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих.

полиция Филадельфия беспорядки США
Материалы по теме
В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца
Общество
Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн
Общество
Американская группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter