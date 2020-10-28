Полиция назвала число участвующих в беспорядках и грабежах в Филадельфии

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Около 1 тыс. человек устроили грабежи в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) после беспорядков из-за смерти темнокожего Уолтера Уоллеса. Об этом сообщает в Twitter городская полиция.

«Толпа из около 1 тыс. человек грабит предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню. Избегайте этого района», — говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители порекомендовали жителям семи районов, расположенных рядом с зоной погромов, не выходить на улицу без крайней необходимости. По данным полицейских, в этих зонах крупные демонстрации переросли в грабежи.

Полиция ранее сообщала, что 30 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков. Большинство из них получили травмы от брошенных в них предметов, в том числе кирпичей.