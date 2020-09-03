В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца

В столице США офицер полиции застрелил афроамериканца, который попытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает телеканал WJLA со ссылкой на главу полиции города Питера Ньюсэма.

В полицию Вашингтона поступила информация о припаркованной на улице машине с вооруженными людьми. При виде офицеров некоторые из бывших в этом автомобиле попытались сбежать. Полицейский выстрелил из пистолета в одного из беглецов, которого, как пояснил Ньюсэм, офицеры на тот момент считали вооруженным.

Раненого чернокожего мужчину доставили в больницу, где констатировали его смерть. На месте происшествия следствие нашло несколько пистолетов. Полиция пока не опознала погибшего, его возраст неизвестен.

Представитель городского совета Трейон Уайт заявил, что, по словам некоторых местных жителей, афроамериканца убили выстрелом в спину. Уайт подчеркнул, что пока эта информация не подтверждена, и он запросит запись с камеры, чтобы проверить все факты.