В Армении заявили об обострении конфликта после срыва перемирия

Спустя сутки после объявления нового, уже третьего по счету перемирия обстановка в зоне карабахского конфликта еще сильнее обострилась. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах сел

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Азербайджанские силы усилили обстрелы у линии соприкосновения, заявила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Начиная с 17:00 интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки», — сообщила представитель военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщают об обстреле Арменией Тертерского района (территория в основном контролируется Нагорным Карабахом). В Баку называют это «грубым нарушением режима прекращения огня».

Согласно сообщениям обеих сторон, бои ведутся с применением реактивных систем залпового огня и с обстрелами мирных населенных пунктов. По версии Еревана, армия Азербайджана из РСЗО «Смерч» обстреливает село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха и ведет наступление на юго-восточном направлении. «Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснения на исходные позиции», — сообщила днем Степанян.