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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении заявили об обострении конфликта после срыва перемирия

Спустя сутки после объявления нового, уже третьего по счету перемирия обстановка в зоне карабахского конфликта еще сильнее обострилась. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах сел
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Азербайджанские силы усилили обстрелы у линии соприкосновения, заявила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Начиная с 17:00 интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки», — сообщила представитель военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщают об обстреле Арменией Тертерского района (территория в основном контролируется Нагорным Карабахом). В Баку называют это «грубым нарушением режима прекращения огня».

Согласно сообщениям обеих сторон, бои ведутся с применением реактивных систем залпового огня и с обстрелами мирных населенных пунктов. По версии Еревана, армия Азербайджана из РСЗО «Смерч» обстреливает село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха и ведет наступление на юго-восточном направлении. «Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснения на исходные позиции», — сообщила днем Степанян.

При этом примерно в 16:00 Минобороны Азербайджана сообщило, что войска страны «соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту».

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О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп поздравил Баку и Ереван с перемирием и назвал карабахский конфликт «легким случаем», с которым США «быстро разберутся». Однако уже утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении условий перемирия.

Авторы
Андрей Гатинский, Григорий Набережнов
Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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