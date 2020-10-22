В Петербурге исключили проблемы у госпиталя в «Ленэкспо» из-за лицензии

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У временного госпиталя «Ленэкспо», предназначенного для тяжелых и среднетяжелых больных коронавирусом, есть лицензия и он готов к началу приема пациентов. Об этом сообщили РБК в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Накануне «Фонтанка» со ссылкой на медиков, которые должны были приступить к работе в этом госпитале, сообщила, что у медицинского учреждения нет соответствующей лицензии. В результате этого медперсонал не смог выйти на работу.

В ведомстве уточнили, что лицензия на медицинскую деятельность есть у павильонов №7, №8 и №8А, которые расположены по адресу: Большой проспект ВО, д 103, литера К. Павильон №5, находящийся по аналогичному адресу с литерой D, еще не получил лицензию, так как не было поставлено все оборудование. Он еще не начал работу.

«Павильон для приема пациентов не открывался, медицинский коллектив госпиталя для ветеранов войн на работу не выходил», — пояснили в комитете.