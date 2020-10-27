Следователи нашли останки на месте взрыва танкера в Азовском море

Взрыв на грузовом танкере произошел 24 октября, когда судно шло пустым. На борту в тот момент находились 13 членов экипажа. Из них десять были спасены теплоходом, проходящим мимо. Еще трое считались пропавшими без вести после того, как упали за борт. Через два дня спасатели прекратили их поиски, так как шансов найти моряков живыми спустя столько времени уже не было.

Позднее представитель экстренных служб рассказал агентству ТАСС, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно закону, виновному грозит до семи лет лишения свободы.