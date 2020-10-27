Следователи нашли останки на месте взрыва танкера в Азовском море
Во время осмотра танкера «Генерал Ази Асланов» следователи обнаружили человеческие останки. Они могут принадлежать пропавшим членам экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас на месте продолжает работать следственная группа, в том числе сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом ведения подобных дел.
Исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Саксин распорядился тщательно изучить все обстоятельства, предшествовавшие взрыву, чтобы установить причины трагедии.