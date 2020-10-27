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Следователи нашли останки на месте взрыва танкера в Азовском море

Танкер &laquo;Генерал Ази Асланов&raquo;
Танкер «Генерал Ази Асланов» (Фото: morspas.com)

Во время осмотра танкера «Генерал Ази Асланов» следователи обнаружили человеческие останки. Они могут принадлежать пропавшим членам экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Последствия взрыва на танкере в Азовском море. Видео
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В пресс-службе уточнили, что сейчас на месте продолжает работать следственная группа, в том числе сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом ведения подобных дел.

Исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Саксин распорядился тщательно изучить все обстоятельства, предшествовавшие взрыву, чтобы установить причины трагедии.

Спасатели исключили шансы найти моряков с танкера в Азовском море
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Фото:МЧС России

Взрыв на грузовом танкере произошел 24 октября, когда судно шло пустым. На борту в тот момент находились 13 членов экипажа. Из них десять были спасены теплоходом, проходящим мимо. Еще трое считались пропавшими без вести после того, как упали за борт. Через два дня спасатели прекратили их поиски, так как шансов найти моряков живыми спустя столько времени уже не было.

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Позднее представитель экстренных служб рассказал агентству ТАСС, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно закону, виновному грозит до семи лет лишения свободы.

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