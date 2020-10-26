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Спасатели исключили шансы найти моряков с танкера в Азовском море

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели прекратили поиски пропавших в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Спасательная операция продолжена не будет, «так как шансов найти людей живыми нет». В ведомстве отмечают, что танкер остался на плаву, после обследования его отбуксируют к причалу в порту Крым.

Взрыв на втором грузовом танкере «Генерал Ази Асланов» произошел 24 октября. Это судно шло пустым. Всего на борту находились 13 человек, десять из которых были эвакуированы проходящим мимо теплоходом «Сириус». После взрыва за бортом оказались трое моряков, ни одного из них не удалось найти.

На танкере в Азовском море произошел взрыв
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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Танкер шел из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. По данным Росморречфлота, он следовал без груза. Владелец танкера — турецкая компания Palmali Shipping Agency, однако судно ходило под российским флагом.

Взрыв произошел из-за остаточных паров топлива. Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

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