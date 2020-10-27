Глава думского комитета пожаловалась Путину на маркировку детских книг

В России детские книги, которые также входят в школьную программу, имеют «абсурдную» возрастную маркировку. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по культуре и искусству с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

«Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+», — заявила Ямпольская.

В качестве аргументов депутат привела в пример роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». Она объяснила, что произведение входит в школьную программу, но маркируется как 18+. Согласно законодательству, если эту книгу продадут или выдадут ребенку младше, то библиотеку или продавца могут наказать в соответствии с законом. По словам депутата, под маркировку 16+ попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина и даже пьеса «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Ямпольская пошутила над маркировкой 16+, которая стоит на произведении «Малыш и Карлсон». «Меня удивляет, почему не 18+: мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком», — сказала она.