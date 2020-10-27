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Глава думского комитета пожаловалась Путину на маркировку детских книг

В России детские книги, которые также входят в школьную программу, имеют «абсурдную» возрастную маркировку. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по культуре и искусству с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

«Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+», — заявила Ямпольская.

Российские библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой «18+»
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В качестве аргументов депутат привела в пример роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». Она объяснила, что произведение входит в школьную программу, но маркируется как 18+. Согласно законодательству, если эту книгу продадут или выдадут ребенку младше, то библиотеку или продавца могут наказать в соответствии с законом. По словам депутата, под маркировку 16+ попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина и даже пьеса «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Ямпольская пошутила над маркировкой 16+, которая стоит на произведении «Малыш и Карлсон». «Меня удивляет, почему не 18+: мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком», — сказала она.

Путин в ответ на заявление депутата пообещал проработать этот вопрос.

В июле Министерство культуры России подготовило приказ, согласно которому все библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Библиотеки должны хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий таким образом, чтобы они не были в свободном доступе для несовершеннолетних.

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В мае 2019 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагает снятие
возрастных ограничений с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов. Документ разрешает отпускать книги, которые входят в школьную программу, без знака информационной маркировки. Сейчас он требуется для всей «информационной продукции», под которую, согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, попадают в том числе литературные произведения, кино, театральные постановки. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что издатели часто помечают классическую литературу маркировкой «18+», чтобы перестраховаться. Из-за этого запрещенными для детей становятся произведения школьной программы.

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