Российские библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой «18+»

Об этом говорится в приказе Минкультуры. Теперь книги с такой маркировкой, в частности, должны размещаться в закрывающемся под ключ помещении или в отдельном зале для совершеннолетних

Министерство культуры России подготовило приказ, согласно которому все библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из приказа следует, что библиотеки должны будут хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий.

«Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку «18+» или с текстовым предупреждением «запрещено для детей», — говорится в тексте документа.

Согласно приказу, такие книги должны размещаться в отдельном помещении (комнате, хранилище), которое закрывается на ключ. Если в библиотеке нет такого помещения, то эти книги должны храниться в отдельно стоящем книжном шкафу, находящемся под непосредственным контролем сотрудника библиотеки «и расположенном вне доступа к нему детей». Если же в библиотеке есть несколько залов, то книги с вышеуказанными маркировками должны храниться в одном из них, куда запрещен доступ несовершеннолетним гражданам.