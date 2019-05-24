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Weibo $75 (+71,55%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов. Документ опубликован в базе данных парламента.

Депутаты предложили отпускать книги, которые входят в школьную программу, без знака информационной маркировки. Сейчас он требуется для всей «информационной продукции», под которую, согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, попадают в том числе литературные произведения, кино, театральные постановки.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, издатели часто помечают классическую литературу маркировкой «18+», чтобы перестраховаться. Из-за этого запрещенными для школьников становятся, например, стихи Владимира Маяковского или Иосифа Бродского, романы Владимира Набокова, а также советские фильмы, такие как «Москва слезам не верит» или «Человек-амфибия».

Депутаты предлагают отменить действие закона о защите детей на произведения литературы и искусства, которые предоставляются и распространяются организациями культуры, например, музеями, выставочными залами, библиотеками, парками культуры и отдыха и прочими.

Законопроект также предлагает не распространять действие закона о защите детей на фильмы без прокатного удостоверения и картины, созданные до 1991 года, если их показывают по телевизору.

Помимо прочего, депутаты считают, что правительство нужно наделить полномочиями для определения критериев, по которым продукция будет обладать значительной исторической, художественной или культурной ценностью.

В апреле Госдума разрешила кассирам в кинотеатрах спрашивать паспорт у покупателей, которые хотят приобрести билеты на фильмы категории «18+». Документ нужно показывать, если у продавца возникнут сомнения, что зритель достиг необходимого возраста, чтобы смотреть такие фильмы.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 году, он ввел возрастную маркировку информационной продукции.

Теги: Госдума, законопроект, возрастная категория, произведения искусства
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