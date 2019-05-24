В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов. Документ опубликован в базе данных парламента.

Депутаты предложили отпускать книги, которые входят в школьную программу, без знака информационной маркировки. Сейчас он требуется для всей «информационной продукции», под которую, согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, попадают в том числе литературные произведения, кино, театральные постановки.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, издатели часто помечают классическую литературу маркировкой «18+», чтобы перестраховаться. Из-за этого запрещенными для школьников становятся, например, стихи Владимира Маяковского или Иосифа Бродского, романы Владимира Набокова, а также советские фильмы, такие как «Москва слезам не верит» или «Человек-амфибия».

Депутаты предлагают отменить действие закона о защите детей на произведения литературы и искусства, которые предоставляются и распространяются организациями культуры, например, музеями, выставочными залами, библиотеками, парками культуры и отдыха и прочими.

Законопроект также предлагает не распространять действие закона о защите детей на фильмы без прокатного удостоверения и картины, созданные до 1991 года, если их показывают по телевизору.