В Азербайджане показали видео обстрела машины главы Минобороны Карабаха

В Сети появилось видеозапись обстрела автомобиля, в котором якобы находился министр обороны и командующий армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалал Арутюнян. Видеозапись опубликовало азербайджанское издание Haqqin.

Видео: Haqqin az/youtube

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На кадрах видно, как по легковому автомобилю, в котором, по утверждению азербайджанской стороны, был Арутюнян, наносят ракетный удар. После удара автомобиль продолжает движение, затем загорается и останавливается. Также на кадрах видно, как рядом с машиной лежат несколько тел.

По данным Haqqin.az, на видеозаписи продемонстрирована спецоперация убийства Арутюняна. Оно было подготовлено Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами страны. Отмечается, что за машиной министра было установлено постоянное наружное наблюдение.