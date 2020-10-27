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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане показали видео обстрела машины главы Минобороны Карабаха

В Сети появилось видеозапись обстрела автомобиля, в котором якобы находился министр обороны и командующий армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалал Арутюнян. Видеозапись опубликовало азербайджанское издание Haqqin.

Видео: Haqqin az/youtube
Видео: Haqqin az/youtube
Video

На кадрах видно, как по легковому автомобилю, в котором, по утверждению азербайджанской стороны, был Арутюнян, наносят ракетный удар. После удара автомобиль продолжает движение, затем загорается и останавливается. Также на кадрах видно, как рядом с машиной лежат несколько тел.

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Политика

По данным Haqqin.az, на видеозаписи продемонстрирована спецоперация убийства Арутюняна. Оно было подготовлено Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами страны. Отмечается, что за машиной министра было установлено постоянное наружное наблюдение.

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил утром, что министр ранен, в связи с чем его освободили от должности. Новым главой Минобороны был назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. В ходе конфликта стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако во всех случаях обвинили друг друга в его нарушении, ни одна из попыток не привела к реальным результатам.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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