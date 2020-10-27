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Разработчик «Спутник V» рассказал о реальной эффективности вакцин в мире

100-процентно эффективных вакцин не бывает, лучшие вакцины в мире обеспечивают защиту на 90%, но таких примеров мало, пояснил специалист НИЦ имени Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Современная наука может обеспечить создание вакцин, лучшие из которых защищают от болезни на 90% и более, но таких вакцин мало, рассказал РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Нужно 100%. Такого не бывает обычно. Хорошая вакцина защищает на 90%, может и более, таких вакцин мало. А такая вакцина как гриппозная, она если защищает на 60-70% — очень хорошо. 50-60% — это приемлемо вполне, но это конечно меньше будет давить эпидемию, снизит эпидемию, но не сможет ее полностью перекрыть», — рассказал Альштейн.

По его словам, обязательное требование к вакцинам — это безопасность. При этом они могут быть «не такими уж эффективными». «Рассчитывать на то, что они будут защищать нас на 90-100% — точно не приходится, если они будут защищать на 50-60%, желательно и выше — будут очень полезны и сделают свой вклад. Полностью остановить эпидемию с помощью таких вакцин — это сложно. Вишенкой на торте должна быть живая вакцина», — пояснил вирусолог.

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«Сейчас пойдут эти вакцины, хорошо известно, как их нужно делать. Их эффективность раньше никогда не была по-настоящему исследована, возможно, что они действительно, как Гейтс предполагает, будут не сверх уж эффективными. Но они очень нужны и очень полезны, и их нужно рекомендовать и применять. Они позволят сильно снизить эпидемию, при этом вирусологи должны уже сейчас начинать заниматься созданием живой вакцины», — продолжил Альштейн.

Он уточнил, что «живую вакцину создавать долго и трудно». «Но именно она решит нам проблем с этим вирусом, потому что он пришел надолго. Это годами будет нас мучать. Нам нужна живая вакцина, которая будет эффективна почти на 100%», — заверил он.

При этом он допустил, что вакцины могут вызывать нежелательные реакции и осложнения. «Небольшие легкие осложнения, они допускаются. Повышение температуры, плохое самочувствие на несколько часов — такие вещи допускаются», — сказал вирусолог.

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«Вот будет живая вакцина, наверное изредка, в одном случае на 100 тыс. или на 150 тыс., будет вызывать воспаление легких, может даже и убьет человека, но в целом это может быть мощная защита для человечества. Тут приходится идти такими путями. А может быть удастся найти способы, чтобы и в одном случае на 100 тыс. не получать этой пневмонии», — резюмировал Альштейн.

Материал дополняется.

Авторы
Екатерина Костина, Владислав Гордеев
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