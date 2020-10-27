Госдума одобрила уточняющий механизм санкций законопроект

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий механизм блокирования денег людей, попавших под российские контрсанкции. В июле его внесло на рассмотрение правительство. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он должен создать правовой механизм реализации специальных экономических мер.

Законопроект включает в себя поправки к закону от 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно этому закону, к специальным экономическим мерам относится запрет или ограничение финансовых операций, приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи и военно-технического сотрудничества, запрет на внешнеэкономические операции и так далее.

Меры могут вводиться как реакция на недружественное действие по отношению к России, которое представляет угрозу ее безопасности.

Документ уточняет, что специальные экономические меры, которые направлены на ограничение или запрет совершения финансовых операций и (или) замораживание денежных средств, могут применяться кроме юрлиц и физлиц также к подконтрольным организациям. К ним, согласно законопроекту, относятся юрлица, в которых попавшие под санкции могут распоряжаться более чем 25% голосов.

В проект также включен список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом блокируемых лиц. К ним относятся в том числе кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации федеральной почтовой связи.