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Война санкций ,  
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Госдума одобрила уточняющий механизм санкций законопроект

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий механизм блокирования денег людей, попавших под российские контрсанкции. В июле его внесло на рассмотрение правительство. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он должен создать правовой механизм реализации специальных экономических мер.

Законопроект включает в себя поправки к закону от 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно этому закону, к специальным экономическим мерам относится запрет или ограничение финансовых операций, приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи и военно-технического сотрудничества, запрет на внешнеэкономические операции и так далее.

Меры могут вводиться как реакция на недружественное действие по отношению к России, которое представляет угрозу ее безопасности.

Документ уточняет, что специальные экономические меры, которые направлены на ограничение или запрет совершения финансовых операций и (или) замораживание денежных средств, могут применяться кроме юрлиц и физлиц также к подконтрольным организациям. К ним, согласно законопроекту, относятся юрлица, в которых попавшие под санкции могут распоряжаться более чем 25% голосов.

В проект также включен список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом блокируемых лиц. К ним относятся в том числе кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации федеральной почтовой связи.

Надзор за тем, как организации реализуют специальные экономические меры, будет возложен на ЦБ. Регулятор, а также уполномоченные органы будут раз в квартал отчитываться о ходе реализации ограничений.

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Замминистра финансов Владимир Колычев пояснил во время заседания Госдумы, что с 2018 года, когда Россия ввела специальные экономические меры в отношении украинских организаций и граждан, была наработана правоприменительная практика, пишет агентство «Прайм». В соответствие с ней был подготовлен законопроект, пояснял Колычев.

1 ноября занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях в отношении 322 физлиц и 68 юрлиц Украины. Под них попали в том числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, структуры Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Санкции предусматривали заморозку безналичных средств, находящегося на территории России имущества и запрет на перевод денег из России. Ограничения были введены в ответ на «недружественные» действия Украины: в мае того же года она расширила антироссийские санкции, а в октябре присоединилась к продлению санкций против России Советом Европы.

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