Лукашенко заявил об «излете своей президентской жизни»

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / / AP)

Все вопросы в Белоруссии будут решаться по воле граждан республики. Такое обещание дал президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает БелТА.

«На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко. Эти свои слова президент назвал клятвой.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты. Они начались после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%.

Ранее Тихановская поставила ультиматум: если до 26 октября требования об уходе Лукашенко и освобождении политзаключенных не будут выполнены, то в стране снова начнутся массовые забастовки. Пока на призыв откликнулись пенсионеры, студенты, а также некоторые предприятия. Крупнейшие заводы продолжили работу.