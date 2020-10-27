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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил об «излете своей президентской жизни»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / / AP)

Все вопросы в Белоруссии будут решаться по воле граждан республики. Такое обещание дал президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает БелТА.

«На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко. Эти свои слова президент назвал клятвой.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты. Они начались после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%.

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Ранее Тихановская поставила ультиматум: если до 26 октября требования об уходе Лукашенко и освобождении политзаключенных не будут выполнены, то в стране снова начнутся массовые забастовки. Пока на призыв откликнулись пенсионеры, студенты, а также некоторые предприятия. Крупнейшие заводы продолжили работу.

Сам Лукашенко называет выборы состоявшимися и считает, что протесты организованы из-за рубежа. Евросоюз и США отказались считать его законно избранным главой государства, в то время как Россия признает победу Лукашенко легитимной.

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