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Пандемия коронавируса ,  
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Милонов и Поклонская опровергли недопуск в Думу из-за теста на COVID-19

Виталий Милонов и&nbsp;Наталья Поклонская
Виталий Милонов и Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов опровергли информацию о том, что их не допустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус. Об этом они сообщили в разговоре с РБК.

Ранее источник «Интерфакса» в аппарате Думы рассказал, что Поклонская и Милонов отказались сдавать тест на COVID-19 и были не допущены на пленарное заседание.

«Это неправда! Меня никогда никто не может не пустить на заседание пленарное, потому что это место моей работы», — заявила РБК Поклонская.

Она призвала не распространять «недостоверную» и «незаконную» информацию о персональных и личных данных депутатов Госдумы.

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«Я вам говорю по-русски: это неправда», — заявил в свою очередь Милонов.

Накануне председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что в России коронавирусом за все время эпидемии заразился 91 депутат Госдумы. По его словам, сейчас в больнице находятся 38 заразившихся депутатов, при этом один — в реанимации. Также депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от COVID-19 в возрасте 67 лет. Ранее Володин заявлял, что антитела к коронавирусу зафиксированы у 60 депутатов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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