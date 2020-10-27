Милонов и Поклонская опровергли недопуск в Думу из-за теста на COVID-19

Виталий Милонов и Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов опровергли информацию о том, что их не допустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус. Об этом они сообщили в разговоре с РБК.

Ранее источник «Интерфакса» в аппарате Думы рассказал, что Поклонская и Милонов отказались сдавать тест на COVID-19 и были не допущены на пленарное заседание.

«Это неправда! Меня никогда никто не может не пустить на заседание пленарное, потому что это место моей работы», — заявила РБК Поклонская.

Она призвала не распространять «недостоверную» и «незаконную» информацию о персональных и личных данных депутатов Госдумы.