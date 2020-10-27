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Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Начисление ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет без подачи заявления продлевается до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Получить такие выплаты можно в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

С 1 апреля по 1 октября выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Продление этой нормы объясняется угрозой распространения COVID-19. Как говорилось в пояснительной записке, законопроект принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».

Ранее власти Москвы также упростили порядок получения выплат на детей. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, для получения государственных услуг и мер социальной поддержки москвичи будут передавать все необходимые документы в электронном виде.

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