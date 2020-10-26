Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Выплата должна быть осуществлена в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Правительству также поручено определить объем и источники финансового обеспечения такой выплаты.
Срок рассмотрения поручения — до 1 декабря.
В апреле правительство установило ежемесячные выплаты россиянам, которые потеряли работу после 1 марта. Граждане получали из бюджета 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Деньги выплачивались до июня. Также этим гражданам в течение трех месяцев был положен максимальный размер пособия по безработице — 12 130 руб.