Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выплата должна быть осуществлена в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Правительству также поручено определить объем и источники финансового обеспечения такой выплаты.

Срок рассмотрения поручения — до 1 декабря.

В апреле правительство установило ежемесячные выплаты россиянам, которые потеряли работу после 1 марта. Граждане получали из бюджета 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Деньги выплачивались до июня. Также этим гражданам в течение трех месяцев был положен максимальный размер пособия по безработице — 12 130 руб.