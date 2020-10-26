Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета Политика, 20:50 Кадыров подарил Mercedes-Benz Саиду Нурмагомедову Спорт, 20:40 В Минске силовики начали снова задерживать протестующих Общество, 20:36 Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами Бизнес, 20:25 3 стратегии перед выборами: спекуляции, полная распродажа и уход от риска Инвестиции, 20:18 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 20:12 Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков Спорт, 20:10 Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору Политика, 19:55 41 страна заявила о готовности принять участие в Евровидении-2021 Стиль, 19:50 Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет Общество, 19:46 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 19:43 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 19:43 Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19 Общество, 19:38 Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода Общество, 19:36
Антикризисные меры ,  
0 

Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет

Фото:Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выплата должна быть осуществлена в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Правительству также поручено определить объем и источники финансового обеспечения такой выплаты.

Срок рассмотрения поручения — до 1 декабря.

Правительство направит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В апреле правительство установило ежемесячные выплаты россиянам, которые потеряли работу после 1 марта. Граждане получали из бюджета 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Деньги выплачивались до июня. Также этим гражданам в течение трех месяцев был положен максимальный размер пособия по безработице — 12 130 руб.

В июне Путин объявил, что выплаты безработным родителям продлятся до конца лета. В сентябре было принято решение о повторном продлении выплат. На эти цели из федерального бюджета выделили 8,5 млрд руб.

выплаты безработные Владимир Путин
Материалы по теме
Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет
Политика
Правительство направит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter