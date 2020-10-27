Армения сообщила об атаке на азербайджанские силы после обстрелов

Тогда же Минобороны Армении объявило, что будет вынуждено нанести ответный удар по азербайджанским силам.

Вооруженный конфликт меду Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. С тех пор стороны трижды объявляли о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжали боевые действия.

Последний раз Баку и Ереван при поддержке Госдепартамента США договорились о перемирии с 25 октября. Уже утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.