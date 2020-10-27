Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 76,46 (+0,01) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 90,36 (-0,09) Инвестиции, 13:02
Второй за год глава мусорного оператора ушел в отставку Бизнес, 13:27 Нурмагомедов показал снимок сломанного перед последним боем пальца Спорт, 13:25 Российская неделя высоких технологий: программа мероприятий Партнерский материал, 13:16 Правительство продлило льготную ипотеку до июля 2021 года Недвижимость, 13:04 Армения сообщила об атаке на азербайджанские силы после обстрелов Политика, 13:04 Кремль ответил на обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных Общество, 13:02 Кремль проверит данные о задержании сотрудницы Ельцин-центра в Белоруссии Общество, 12:58 В Москве отказались закрыть ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора Общество, 12:58 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 12:53 Учет не главное: как переход на ERP заодно меняет культуру компании Pro, 12:52 Фраза из «Бората» стала слоганом для привлечения туристов в Казахстан Стиль, 12:50 Попова допустила исчезновение необходимости носить маски Общество, 12:48 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 12:47 В Минстрое допустили приглашение на стройки мигрантов вопреки COVID Недвижимость, 12:46
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Армения сообщила об атаке на азербайджанские силы после обстрелов

Фото:Азиз Каримов / AP
Фото: Азиз Каримов / AP

Армянские вооруженные силы нанесли превентивные удары для предотвращения продвижения азербайджанских военных в направлении южной границы Армении. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

«С целью пресечения посягательств азербайджанских Вооруженных сил на южном направлении границы Армении, армянские пограничники перешли к превентивным действиям, противнику нанесены значительный ущерб и потери», — написала Степанян.

По ее информации, на этом участке границы Азербайджан использует беспилотники.

В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных
Общество
Фото:Reuters

Ранее Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана около 10:00-10:15 по местному времени (9:00-9:15 мск) нанесли удары по позициям пограничного поста Армении на стыке границы с Ираном. При этом один из беспилотников упал на территорию Армении.

Тогда же Минобороны Армении объявило, что будет вынуждено нанести ответный удар по азербайджанским силам.

Вооруженный конфликт меду Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. С тех пор стороны трижды объявляли о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжали боевые действия.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Последний раз Баку и Ереван при поддержке Госдепартамента США договорились о перемирии с 25 октября. Уже утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах
Материалы по теме
В Армении заявили об обострении конфликта после срыва перемирия
Политика
Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения
Политика
Алиев назвал два пути решения карабахского конфликта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter