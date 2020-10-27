Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон

При этом кандидата на пост премьера будет выдвигать глава государства, а министров — председатель правительства. Глава государства обязан утвердить последних, однако может позднее отстранить любого из них.

Президент должен внести кандидатуру премьер-министра не позже чем через две недели после своего вступления в должность или после отставки правительства. В случае отставки премьера новую кандидатуру необходимо предложить в течение недели. Если Госдума трижды отклонит кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров, глава государства может назначить их без утверждения.

Путин внес в Госдуму пакет законопроектов для реализации внесенных в Конституцию изменений в конце сентября.

Всероссийское голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Их поддержали почти 78% россиян.