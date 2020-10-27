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Поправки в Конституцию ,  
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Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий новый порядок назначения на должность членов правительства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с измененной в результате общероссийского голосования Конституцией. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

Как отметили в Госдуме, закон предусматривает усиление роли парламента. «Назначение членов правительства через обсуждение в ГД повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны», — указывал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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Согласно закону председатель правительства, его заместители и министры (кроме министров силового блока) будут назначаться главой государства после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МЧС, МВД, Минюста и МИДа  назначит президент после консультаций с Совфедом.

При этом кандидата на пост премьера будет выдвигать глава государства, а министров — председатель правительства. Глава государства обязан утвердить последних, однако может позднее отстранить любого из них.

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Президент должен внести кандидатуру премьер-министра не позже чем через две недели после своего вступления в должность или после отставки правительства. В случае отставки премьера новую кандидатуру необходимо предложить в течение недели. Если Госдума трижды отклонит кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров, глава государства может назначить их без утверждения.

Путин внес в Госдуму пакет законопроектов для реализации внесенных в Конституцию изменений в конце сентября.

Всероссийское голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Их поддержали почти 78% россиян.

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