Госдума одобрила запрет на публикацию особого мнения судей КС

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о Конституционном суде, одна из поправок к документу предполагает запрет на публикацию особого мнения судей КС, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Также согласно законопроекту, КС сможет разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов.

В соответствии с законопроектом, судья КС не сможет выступать с особым мнением, отличающимся от коллективного решения не только с помощью официальных ресурсов (ранее такие документы публиковались в «Вестнике Конституционного суда»), но и в СМИ, любых изданиях и площадках, в публичных выступлениях, переписке с органами власти «и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать». Также им будет запрещено разглашать информацию о процессе принятия решения.

Право на изложение особого мнения все же сохраняется, однако его в письменном виде лишь прикладывают к протоколу судебного заседания.

Законопроект об изменениях в статусе Конституционного суда внес в Госдуму президент в связи с внесением поправок в Конституцию. Изначально в нем указывалось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС». Однако после первого чтения сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») внесли поправки, которые запрещают публикацию особого мнения судей.