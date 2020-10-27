В Москве от коронавируса за сутки вылечились свыше 3,2 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 3269 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии от коронавируса в Москве вылечились 296 474 человека.

По данным на вечер 26 октября, в Москве зафиксировали 401 тыс. случаев заражения COVID-19. За весь период эпидемии в столице скончались 6,4 тыс. заболевших.

В России коронавирусную инфекцию диагностировали более чем у 1,5 млн человек. Из них свыше 1,1 тыс. выздоровели, 26 тыс. скончались.