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В Москве за сутки умер 61 заразившийся коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в столице, по данным оперативного штаба, превысило 6,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве скончался 61 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

С учетом последних смертей, всего с начала эпидемии в столице умерли 6503 зараженных коронавирусом.

В Москве за сутки обнаружили более 5,2 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

26 октября в России был поставлен новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки — 17 347. Умерли за сутки по стране 219 человек.

Москва лидирует по количеству смертей и выявленных случаев заражения. С марта в Москве выявили более 401 тыс. случаев заболевания. Из них более 293 тыс. уже выздоровели.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В октябре московские власти усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте: туда запретили пускать людей без масок и перчаток. В работающих по ночам барах и клубах ввели систему регистрации по номеру телефона: если у кого-то из посетителей будет обнаружен коронавирус, уведомления, как обещают власти, придут всем, кто был с ним в заведении.

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23 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Москве заметно упала скорость распространения вируса. По его словам, месяц назад динамика роста заболеваемости составляла около 60%, а теперь снизилась до 15%.

Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус
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