В Москве за сутки умер 61 заразившийся коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в столице, по данным оперативного штаба, превысило 6,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве скончался 61 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

С учетом последних смертей, всего с начала эпидемии в столице умерли 6503 зараженных коронавирусом.

26 октября в России был поставлен новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки — 17 347. Умерли за сутки по стране 219 человек.

Москва лидирует по количеству смертей и выявленных случаев заражения. С марта в Москве выявили более 401 тыс. случаев заболевания. Из них более 293 тыс. уже выздоровели.