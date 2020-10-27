Врачи назвали правильные способы выявления бессимптомного коронавируса

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Диагностировать у себя коронавирусную инфекцию в случае ее бессимптомного течения можно только с помощью тестов. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты. При этом они напомнили, что регулярное тестирование себя на вирус неэффективно и обернется, скорее всего, крупными расходами. Поэтому делать его нужно только в случае, если был контакт с заболевшим коронавирусом.

«По-другому ничего не поймешь. Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет», — сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом он добавил, что тестирование «имеет смысл только тогда, когда у человека имеется какая-то симптоматика». «А если у человека симптомов нет, не нужно ему ходить [сдавать тест]», — добавил он.

Проверяться на коронавирус постоянно, чтобы не пропустить бессимптомный вариант заболевания, бессмысленно, рассказал РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Проверять себя непрерывно на наличие коронавируса [без наличия симптомов] — это бессмыслица. Ведь если вы сейчас проверите и окажется, что у вас нет коронавируса, это же не значит, что он не окажется у вас через два-три дня или через неделю», — отметил Альтштейн. По его мнению, здоровый человек без симптомов должен делать тест, только если он «контактировал с явно зараженными людьми».