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Врачи назвали правильные способы выявления бессимптомного коронавируса

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Диагностировать у себя коронавирусную инфекцию в случае ее бессимптомного течения можно только с помощью тестов. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты. При этом они напомнили, что регулярное тестирование себя на вирус неэффективно и обернется, скорее всего, крупными расходами. Поэтому делать его нужно только в случае, если был контакт с заболевшим коронавирусом.

«По-другому ничего не поймешь. Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет», — сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом он добавил, что тестирование «имеет смысл только тогда, когда у человека имеется какая-то симптоматика». «А если у человека симптомов нет, не нужно ему ходить [сдавать тест]», — добавил он.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Проверяться на коронавирус постоянно, чтобы не пропустить бессимптомный вариант заболевания, бессмысленно, рассказал РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Проверять себя непрерывно на наличие коронавируса [без наличия симптомов] — это бессмыслица. Ведь если вы сейчас проверите и окажется, что у вас нет коронавируса, это же не значит, что он не окажется у вас через два-три дня или через неделю», — отметил Альтштейн. По его мнению, здоровый человек без симптомов должен делать тест, только если он «контактировал с явно зараженными людьми».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович указала, что нет никаких специфических индикаторов наличия инфекции. По ее словам, решению проблемы могла бы помочь массовая установка подобия «тестоматов», где люди могли проверяться на COVID-19.

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При этом, если человек захочет провериться на коронавирус, он может обратиться в больницу, в поликлинику либо сдать тест платно, рассказал РБК Александр Чепурнов. Можно и на антитела периодически проверяться — это тоже некую картину даст. По-другому ничего не поймешь», — добавил он.

Однако при отсутствии симптомов, скорее всего, тест будет платным, напомнили врачи. «Тест несложный, конечно, но он стоит денег. Вы не можете жить непрерывно, проверяя себя на коронавирус. Старайтесь соблюдать противоэпидемические правила необходимые, тогда вы минимизируете возможность заболеть, но, конечно, она остается все равно», — напомнил Александр Альтштейн.

«Есть у многих работодателей обязательная система тестирования своих сотрудников. А для обычных людей — да, в поликлинику, но, насколько я знаю, просто по желанию это будет платная услуга», — рассказала Лариса Попович.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова сообщила, что на заболевание коронавирусной инфекцией при отсутствии других симптомов могут указывать изменение вкуса и потеря обоняния. Она обратила внимание, что пневмония, развивающаяся при коронавирусе, может тоже протекать без внешних признаков.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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